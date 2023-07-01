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حوادث السير تنخفض… لكن الضحايا اكثر!
محلي
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السبت 01 تموز 2023

حوادث السير تنخفض… لكن الضحايا اكثر!

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