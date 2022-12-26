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خطة امنية مواكبة للاعياد… وهذه هي الخطوط العريضة!
محلي
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الإثنين 26 كانون الأول 2022

خطة امنية مواكبة للاعياد… وهذه هي الخطوط العريضة!

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