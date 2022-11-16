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خطر داهم يحوم حول مدرسة في عمشيت
محلي
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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022

خطر داهم يحوم حول مدرسة في عمشيت

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