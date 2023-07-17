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خلافات وزارية تؤخر التنسيق مع سوريا حول النزوح
محلي
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الإثنين 17 تموز 2023

خلافات وزارية تؤخر التنسيق مع سوريا حول النزوح

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