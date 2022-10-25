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دفعة اولى من النازحين تعود غدا الى سوريا
محلي
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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022

دفعة اولى من النازحين تعود غدا الى سوريا

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