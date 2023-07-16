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ذخائر المرأة السامرية القديسة فوتيني للمرة الاولى في لبنان
محلي
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الأحد 16 تموز 2023

ذخائر المرأة السامرية القديسة فوتيني للمرة الاولى في لبنان

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