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ذكرى 13 تشرين في الولايات المتحدة وكندا… قداديس عن راحة انفس الشهداء￼
محلي
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

ذكرى 13 تشرين في الولايات المتحدة وكندا… قداديس عن راحة انفس الشهداء

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