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رصد لتحرك قطر في الايام القليلة المقبلة
محلي
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الأحد 24 أيلول 2023

رصد لتحرك قطر في الايام القليلة المقبلة

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