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رفع مرتقب لتعرفة التخابر: ٢٦ الف لكل دولار
محلي
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الجمعة 02 حزيران 2023

رفع مرتقب لتعرفة التخابر: ٢٦ الف لكل دولار

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