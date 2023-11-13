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زيارة النائب تيمور جنبلاط للنائب باسيل في البترون
محلي
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الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

زيارة النائب تيمور جنبلاط للنائب باسيل في البترون

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