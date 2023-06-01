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سلامة مجددا: الليرة بخير والودائع موجودة… فكيف علق الخبراء الاقتصاديين؟
محلي
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الخميس 01 حزيران 2023

سلامة مجددا: الليرة بخير والودائع موجودة… فكيف علق الخبراء الاقتصاديين؟

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