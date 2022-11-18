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سليمان فرنجية رئيس بقوة التيار الوطني الحر فقط
الجمعة 18 تشرين الثاني 2022

سليمان فرنجية رئيس بقوة التيار الوطني الحر فقط

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