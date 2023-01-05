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سوريا والامارات: هل تمهد اللقاءات لعودة دمشق الى الجامعة العربية؟
إقليمي/دولي
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الخميس 05 كانون الثاني 2023

سوريا والامارات: هل تمهد اللقاءات لعودة دمشق الى الجامعة العربية؟

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