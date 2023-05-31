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صراخ وشتائم في المجلس… فما مصير فرنجية وازعور؟
محلي
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الأربعاء 31 أيار 2023

صراخ وشتائم في المجلس… فما مصير فرنجية وازعور؟

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