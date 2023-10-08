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طوفان الاقصى يتخطى فلسطين، فما هي حدوده ؟
محلي
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الأحد 08 تشرين الأول 2023

طوفان الاقصى يتخطى فلسطين، فما هي حدوده ؟

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