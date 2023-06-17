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على عكس التكهنات ماكرون – بن سلمان لم يناقشا الملف اللبناني
محلي
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السبت 17 حزيران 2023

على عكس التكهنات ماكرون – بن سلمان لم يناقشا الملف اللبناني

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