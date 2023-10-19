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غسان خوري يجول في عوكر: التخريب غير مقبول
محلي
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الخميس 19 تشرين الأول 2023

غسان خوري يجول في عوكر: التخريب غير مقبول

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