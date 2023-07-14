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فرنسا قد تدعو الى حوار… فهل يلبي اللبنانيون؟
محلي
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الجمعة 14 تموز 2023

فرنسا قد تدعو الى حوار… فهل يلبي اللبنانيون؟

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