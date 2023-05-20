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فضيحة مفوضية اللاجئين… توطين النازحين؟
محلي
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السبت 20 أيار 2023

فضيحة مفوضية اللاجئين… توطين النازحين؟

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