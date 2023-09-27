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فواتير الكهرباء بالدولار… او باللبناني لكن اغلى!
محلي
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الأربعاء 27 أيلول 2023

فواتير الكهرباء بالدولار… او باللبناني لكن اغلى!

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