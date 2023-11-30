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فيصل عبد الساتر في رد ناري على جعجع! فما علاقة اهل الجنوب؟
محلي
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الخميس 30 تشرين الثاني 2023

فيصل عبد الساتر في رد ناري على جعجع! فما علاقة اهل الجنوب؟

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