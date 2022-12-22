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في الخميس الاول بلا جلسات رئاسية… ماذا في آخر المعطيات؟
محلي
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الخميس 22 كانون الأول 2022

في الخميس الاول بلا جلسات رئاسية… ماذا في آخر المعطيات؟

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