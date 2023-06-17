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مقدمة نشرة الأخبار
في المخيمات، اما جباية للفواتير او قطع للكهرباء
محلي
|
السبت 17 حزيران 2023
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في المخيمات، اما جباية للفواتير او قطع للكهرباء
محلي
اقتصاد ومال
أزمة الدولار
الملفات
كوليرا
|
29 كانون الثاني 2023
انفجار مرفأ بيروت
|
23 شباط 2023
أزمة الدولار
|
18 حزيران 2023
كورونا
|
12 نيسان 2023
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الأحد 18 حزيران 2023
اللبنانيون “تعايشوا” مع الانهيار الاقتصادي (الشرق الأوسط)
محلي
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الأحد 18 حزيران 2023
التمديد لسلامة مطروح في الكواليس… وسيناريو على الطاولة...
محلي
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الأحد 18 حزيران 2023
لرواد الشاطئ… احذروا هذه النقاط
محلي
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السبت 17 حزيران 2023
رواتب القطاع العام أسيرة المجلس … فهل ينعقد؟
محلي
|
السبت 17 حزيران 2023
جدول جديد لأسعار المحروقات
محلي
|
الجمعة 16 حزيران 2023
تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين والمتقاعدين
محلي
|
الخميس 15 حزيران 2023
وزارة الصناعة تحدد سعر مبيع طن الترابة
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|
الثلاثاء 13 حزيران 2023
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