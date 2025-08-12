موقع البرامج
نشرات الأخبار
في توقيت مشبوه… مقترح إسرائيلي أميركي لوقف التمديد لليونيفيل في لبنان
محلي
|
الثلاثاء 12 آب 2025

في توقيت مشبوه… مقترح إسرائيلي أميركي لوقف التمديد لليونيفيل في لبنان

الملفات
الاكثر قراءة