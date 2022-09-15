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في ساحة النجمة: تحرك تحت شعار لا للموازنة!
محلي
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الخميس 15 أيلول 2022

في ساحة النجمة: تحرك تحت شعار لا للموازنة!

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