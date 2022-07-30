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قانون الشراء العام دخل حيز التنفيذ: فماذا سيغير؟
محلي
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السبت 30 تموز 2022

قانون الشراء العام دخل حيز التنفيذ: فماذا سيغير؟

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