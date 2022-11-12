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قبل اسبوع من كأس العالم، لبنان يرتدي حلة المونديال
محلي
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السبت 12 تشرين الثاني 2022

قبل اسبوع من كأس العالم، لبنان يرتدي حلة المونديال

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