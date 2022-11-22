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قصة بنك البركة: ماذا حلَّ بأموال المودعين؟
محلي
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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

قصة بنك البركة: ماذا حلَّ بأموال المودعين؟

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