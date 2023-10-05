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كأس العالم 2030 في المغرب ، اسبانيا والبرتغال، فهل فتح الباب امام السعودية؟
رياضة
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الخميس 05 تشرين الأول 2023

كأس العالم 2030 في المغرب ، اسبانيا والبرتغال، فهل فتح الباب امام السعودية؟

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