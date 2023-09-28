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كهرباء لبنان تنذر المؤسسات والادارات العامة
محلي
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الخميس 28 أيلول 2023

كهرباء لبنان تنذر المؤسسات والادارات العامة

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