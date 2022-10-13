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كيف تفاعل اللبنانيون مع ذكرى ١٣ تشرين؟
محلي
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الخميس 13 تشرين الأول 2022

كيف تفاعل اللبنانيون مع ذكرى ١٣ تشرين؟

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