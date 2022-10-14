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كيف ستبدأ عودة النازحين خلال أيام على دفعات؟
محلي
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الجمعة 14 تشرين الأول 2022

كيف ستبدأ عودة النازحين خلال أيام على دفعات؟

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