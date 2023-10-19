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لاعبون طردوا بسبب مواقفهم الوطنية
رياضة
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الخميس 19 تشرين الأول 2023

لاعبون طردوا بسبب مواقفهم الوطنية

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