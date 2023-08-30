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لبنان امام موجة نزوح اقتصادي جديد: ماذا سيفعل ميقاتي ؟
محلي
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الأربعاء 30 آب 2023

لبنان امام موجة نزوح اقتصادي جديد: ماذا سيفعل ميقاتي ؟

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