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لبنان تسلّم ردّ واشنطن اليوم: فهل الورقة غير قابلة للنقاش؟
محلي
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الأحد 03 آب 2025

لبنان تسلّم ردّ واشنطن اليوم: فهل الورقة غير قابلة للنقاش؟

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