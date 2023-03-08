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لقاء وزير الدفاع وقائد الجيش: باسيل كان معو حق!
محلي
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الأربعاء 08 آذار 2023

لقاء وزير الدفاع وقائد الجيش: باسيل كان معو حق!

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