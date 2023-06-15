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مؤتمر بروكسيل: فضيحة توطين السوريين
محلي
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الخميس 15 حزيران 2023

مؤتمر بروكسيل: فضيحة توطين السوريين

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