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ماذا كشف وزير الاشغال للـOTV قبيل مزايدة السوق الحرة الخميس؟
محلي
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الثلاثاء 12 تموز 2022

ماذا كشف وزير الاشغال للـOTV قبيل مزايدة السوق الحرة الخميس؟

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