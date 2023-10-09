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ما الذي يميّز حرب العرب السابعة مع اسرائيل عن سابقاتها ؟
محلي
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الإثنين 09 تشرين الأول 2023

ما الذي يميّز حرب العرب السابعة مع اسرائيل عن سابقاتها ؟

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