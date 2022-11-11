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ما قصة الرصاصة الطائشة على طائرة في مطار بيروت؟
محلي
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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

ما قصة الرصاصة الطائشة على طائرة في مطار بيروت؟

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