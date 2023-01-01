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ما هي ابرز الاحداث العالمية التي طبعت ال٢٠٢٢
إقليمي/دولي
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الأحد 01 كانون الثاني 2023

ما هي ابرز الاحداث العالمية التي طبعت ال٢٠٢٢

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