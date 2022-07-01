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ما هي الرسالة التي نقلتها السفيرة الاميركية الى بعبدا حول ملف النفط؟
محلي
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الجمعة 01 تموز 2022

ما هي الرسالة التي نقلتها السفيرة الاميركية الى بعبدا حول ملف النفط؟

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