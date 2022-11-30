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مجلس وزراء ميقاتي: قنبلة صوتية؟
محلي
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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

مجلس وزراء ميقاتي: قنبلة صوتية؟

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