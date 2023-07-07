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مصادر الحزب للotv: لا لتعيين حاكم جديد الآن
محلي
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الجمعة 07 تموز 2023

مصادر الحزب للotv: لا لتعيين حاكم جديد الآن

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