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مناقصات جديدة… اليكم آخر التحضيرات النفطية للاستكشاف والحفر في البلوك 9
محلي
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الخميس 08 حزيران 2023

مناقصات جديدة… اليكم آخر التحضيرات النفطية للاستكشاف والحفر في البلوك 9

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