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من رجح الذكاء الاصطناعي للفوز بكأس العالم؟
رياضة
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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

من رجح الذكاء الاصطناعي للفوز بكأس العالم؟

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