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من هو النجم البرتغالي كريستانيو رونالدو ولماذا كادت مسيرته ان تتوقف؟
رياضة
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الخميس 01 كانون الأول 2022

من هو النجم البرتغالي كريستانيو رونالدو ولماذا كادت مسيرته ان تتوقف؟

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