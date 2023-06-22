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مواقف مستغربة جدا لجعجع… ولماذا ضحك الاميركيون؟
محلي
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الخميس 22 حزيران 2023

مواقف مستغربة جدا لجعجع… ولماذا ضحك الاميركيون؟

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