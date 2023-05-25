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مواقف نارية لباسيل خلال افتتاح بيت شباب كسروان الفتوح بدعوة من النائب ندى بستاني
محلي
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الخميس 25 أيار 2023

مواقف نارية لباسيل خلال افتتاح بيت شباب كسروان الفتوح بدعوة من النائب ندى بستاني

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