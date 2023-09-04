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موجة نزوح كثيفة… معابر ومافيات: هكذا يتم تهريب الأشخاص على الحدود اللبنانية- السورية
محلي
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الإثنين 04 أيلول 2023

موجة نزوح كثيفة… معابر ومافيات: هكذا يتم تهريب الأشخاص على الحدود اللبنانية- السورية

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